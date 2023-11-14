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У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини

Події 10:08   14.11.2023
Оксана Горун
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини Фото: скріншот

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня ворог здійснив спробу атакувати об’єкти енергетики на Харківщині. Також він розповів про ситуацію на місці “прильоту” в Ізюмському районі.

“Удари, на жаль, у нас уже системні, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. – Кілька днів тому по місту Харкову було завдано удару ракетами С-300. Минулого тижня була спроба атакувати нашу критичну, енергетичну інфраструктуру – чотирма дронами “Шахед”, які заходили з півночі нашої території, всі вони були збиті нашими силами ППО”.

Щодо останньої атаки – увечері 13 листопада – то постраждало село Андріївка в Ізюмському районі.

“Ворог вдарив дронами-камікадзе типу “Шахед”. Два дрони влучили в цивільне підприємство. Там є руйнування. Всі наші служби практично всю ніч і зараз продовжують на місці ліквідовувати наслідки цих ударів. Поряд з цим хочу подякувати нашим силам ППО, які збили чотири дрони”, – сказав Синєгубов.

Читайте також: Що потрібно, щоб збивати С-300, що летять на Харків, — коментар ПС ЗСУ

Він запевнив, що захист неба над Харківською областю постійно посилюють.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня ворог здійснив спробу атакувати об’єкти енергетики на Харківщині. Також він розповів про ситуацію на місці “прильоту” в Ізюмському районі".