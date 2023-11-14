У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня ворог здійснив спробу атакувати об’єкти енергетики на Харківщині. Також він розповів про ситуацію на місці “прильоту” в Ізюмському районі.

“Удари, на жаль, у нас уже системні, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. – Кілька днів тому по місту Харкову було завдано удару ракетами С-300. Минулого тижня була спроба атакувати нашу критичну, енергетичну інфраструктуру – чотирма дронами “Шахед”, які заходили з півночі нашої території, всі вони були збиті нашими силами ППО”.

Щодо останньої атаки – увечері 13 листопада – то постраждало село Андріївка в Ізюмському районі.

“Ворог вдарив дронами-камікадзе типу “Шахед”. Два дрони влучили в цивільне підприємство. Там є руйнування. Всі наші служби практично всю ніч і зараз продовжують на місці ліквідовувати наслідки цих ударів. Поряд з цим хочу подякувати нашим силам ППО, які збили чотири дрони”, – сказав Синєгубов.

Він запевнив, що захист неба над Харківською областю постійно посилюють.