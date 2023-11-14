Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону розповів подробиці нічного полювання на “шахедів” і відповів на запитання, чому досі не збивають російські ракети С-300, якими б’ють по Харкову з Бєлгородської області РФ.
Ігнат повідомив, що для атак по території України армія РФ вже застосовує не лише “добре знайомі” харків’янам ракети С-300, а і їхній “просунутіший” варіант – С-400 – з більшою дальністю. Відповідаючи на запитання, чому такі ракети не збивають “дорогою” до Харкова, Ігнат пояснив, що “петріотів” на всіх не вистачає.
“Бачите, скільки у нас дивізіонів “Петріот”? Ми знаємо. Два дивізіони, які були офіційно озвучені, очікуємо, що буде більше. “Петріот” здатний працювати за балістикою. Там теж не безмежні можливості. Бо до 40 км радіус дії “петріота” з балістики. Тому можна собі уявити, скільки потрібно цих систем, щоб покрити територію України, принаймні захистити всі великі міста, об’єкти та так далі. Поступово йдемо цим шляхом, посилюємося”, — сказав Ігнат.
Він повідомив, що ввечері 13 листопада над Україною знищили сім “шахедів” з дев’яти, що летіли.
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“Працювала ППО й ближче до західних областей, зокрема в Хмельницькій області, ну а також у центральних, східних та південних областях. Сім БПЛА знищено ППО. Це й тактична авіація, ракетні війська застосовувалися. Ну і, звичайно, мобільні вогневі групи”, — сказав речник ПС ЗСУ.
Зазначимо, що, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, із шести “шахедів”, що летіли над Харківською областю, збили чотири.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону розповів подробиці нічного полювання на “шахедів” і відповів на запитання, чому досі не збивають російські ракети С-300, якими б’ють по Харкову з Бєлгородської області РФ".