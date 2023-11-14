Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ

Події 09:43   14.11.2023
Оксана Горун
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ Ілюстративне фото. Фото: ДСНС

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону розповів подробиці нічного полювання на “шахедів” і відповів на запитання, чому досі не збивають російські ракети С-300, якими б’ють по Харкову з Бєлгородської області РФ.

Ігнат повідомив, що для атак по території України армія РФ вже застосовує не лише “добре знайомі” харків’янам ракети С-300, а і їхній “просунутіший” варіант – С-400 – з більшою дальністю. Відповідаючи на запитання, чому такі ракети не збивають “дорогою” до Харкова, Ігнат пояснив, що “петріотів” на всіх не вистачає.

“Бачите, скільки у нас дивізіонів “Петріот”? Ми знаємо. Два дивізіони, які були офіційно озвучені, очікуємо, що буде більше. “Петріот” здатний працювати за балістикою. Там теж не безмежні можливості. Бо до 40 км радіус дії “петріота” з балістики. Тому можна собі уявити, скільки потрібно цих систем, щоб покрити територію України, принаймні захистити всі великі міста, об’єкти та так далі. Поступово йдемо цим шляхом, посилюємося”, — сказав Ігнат.

Він повідомив, що ввечері 13 листопада над Україною знищили сім “шахедів” з дев’яти, що летіли.

Читайте також:  Головні новини 14.11: над Харківщиною збили чотири “шахеди”, є влучання

“Працювала ППО й ближче до західних областей, зокрема в Хмельницькій області, ну а також у центральних, східних та південних областях. Сім БПЛА знищено ППО. Це й тактична авіація, ракетні війська застосовувалися. Ну і, звичайно, мобільні вогневі групи”, — сказав речник ПС ЗСУ.

Зазначимо, що, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, із шести “шахедів”, що летіли над Харківською областю, збили чотири.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов
“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов
14.11.2023, 10:30
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
14.11.2023, 10:08
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
14.11.2023, 09:43
Головні новини Харкова 14.11: атака “шахедів” та загроза енергетиці
Головні новини Харкова 14.11: атака “шахедів” та загроза енергетиці
14.11.2023, 09:59
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
14.11.2023, 08:59
Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
14.11.2023, 06:00

Новини за темою:

12:26
Полювання на “шахедів”: Ігнат розповів, чим збивають дрони і якого ППО чекають
08:34
Ракетний удар по Харкову: у ПС ЗСУ пояснили, чому не було тривоги
10:43
Ворог пропрацьовує “шахедами” шляхи для атак критичної інфраструктури – Кім
11:12
F-16 може змінити все – Ігнат про постачання літаків Україні
09:08
Не завжди вдається знищувати – Повітряні сили про атаку дронів на Харків

Ви читали новину: «Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону розповів подробиці нічного полювання на “шахедів” і відповів на запитання, чому досі не збивають російські ракети С-300, якими б’ють по Харкову з Бєлгородської області РФ".