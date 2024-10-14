Перша за 1,5 місяця ніч без “шахедів” і ракет: що кажуть у Повітряних силах

Ніч із 13 на 14 жовтня була надзвичайно тихою як в Україні, так і в Харкові зокрема. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили спостереження громадян: жодних загроз, окрім КАБів, не було.

Минулої ночі армія РФ не атакувала українські міста за допомогою “шахедів”, також активність не виявляла російська стратегічна авіація. Цю інформацію у коментарі інформагентству Міноборони “АрміяInform” підтвердив в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними Ігната, ніч без “шахедів” в Україні – перша за останні 48 діб. Причини такої “пасивності” росіян у ПС ЗСУ поки не коментують.

У Харкові та області вночі повітряну тривогу все ж оголошували: з 03:42 по 04:15. Причиною була активність російської тактичної авіації – літаків – носіїв КАБів.