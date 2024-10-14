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Перша за 1,5 місяця ніч без “шахедів” і ракет: що кажуть у Повітряних силах

Суспільство 12:31   14.10.2024
Оксана Горун
Перша за 1,5 місяця ніч без “шахедів” і ракет: що кажуть у Повітряних силах Фото: Василь Голосний

Ніч із 13 на 14 жовтня була надзвичайно тихою як в Україні, так і в Харкові зокрема. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили спостереження громадян: жодних загроз, окрім КАБів, не було.

Минулої ночі армія РФ не атакувала українські міста за допомогою “шахедів”, також активність не виявляла російська стратегічна авіація. Цю інформацію у коментарі інформагентству Міноборони “АрміяInform” підтвердив в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними Ігната, ніч без “шахедів” в Україні – перша за останні 48 діб. Причини такої “пасивності” росіян у ПС ЗСУ поки не коментують.

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У Харкові та області вночі повітряну тривогу все ж оголошували: з 03:42 по 04:15. Причиною була активність російської тактичної авіації – літаків – носіїв КАБів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 12:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч із 13 на 14 жовтня була надзвичайно тихою як в Україні, так і в Харкові зокрема. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили спостереження громадян: жодних загроз, окрім КАБів, не було".