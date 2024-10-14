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Новини Харкова – головне за 14 жовтня: як минула ніч

Україна 07:05   14.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 14 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Ніч у Харківській області пройшла практично без тривог 

О 03:42 у Харкові та області оголосили тривогу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, причиною стала активність тактичної ворожої авіації на північному сході. 

Вже о 04:15 на Харківщині (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".