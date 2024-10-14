Новини Харкова – головне за 14 жовтня: як минула ніч

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07:05

Ніч у Харківській області пройшла практично без тривог

О 03:42 у Харкові та області оголосили тривогу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, причиною стала активність тактичної ворожої авіації на північному сході.

Вже о 04:15 на Харківщині (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.