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У зґвалтуванні двох дочок підозрюють батька на Харківщині

Події 15:27   14.10.2024
Оксана Горун
У зґвалтуванні двох дочок підозрюють батька на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

42-річному жителю Лозівського району повідомили про підозру у зґвалтуванні осіб, які не досягли 14 років. Ці “особи”, за даними слідства, є дочками фігуранта.

“За даними слідства, мешканець одного з населених пунктів Лозівського району з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 10 і 13 років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці та надалі наказував нікому не повідомляти про це”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

батько-ґвалтівник - підозрюваний

Як заявляють у прокуратурі, зґвалтування тривали до жовтня цього року, коли підозрюваного викрили. Його відправили до СІЗО без права внести заставу. Йому загрожує 15 років провести у в’язниці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 15:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річному жителю Лозівського району повідомили про підозру у зґвалтуванні осіб, які не досягли 14 років. Ці “особи”, за даними слідства, є дочками фігуранта".