У зґвалтуванні двох дочок підозрюють батька на Харківщині

42-річному жителю Лозівського району повідомили про підозру у зґвалтуванні осіб, які не досягли 14 років. Ці “особи”, за даними слідства, є дочками фігуранта.

“За даними слідства, мешканець одного з населених пунктів Лозівського району з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 10 і 13 років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці та надалі наказував нікому не повідомляти про це”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як заявляють у прокуратурі, зґвалтування тривали до жовтня цього року, коли підозрюваного викрили. Його відправили до СІЗО без права внести заставу. Йому загрожує 15 років провести у в’язниці.