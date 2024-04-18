Голова дитячого центру з Харківщини отримав довічне за секс з 12-річним учнем

Керівника Десантно-спортивного навчально-тренувального центру у місті Чугуїв Харківської області суд на Львівщині визнав винним у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітнього вихованця, а також виготовленні дитячого порно. Його засудили до довічного ув’язнення, також він має сплатити моральну шкоду дитині у розмірі 500 тисяч гривень.

Вирок від 15 квітня опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як розповів під час слухання обвинувачений, у Десантно-спортивному навчально-тренувальному центрі діти проходили підготовку до майбутнього вступу до військово-морського ліцею. Серед вихованців були хлопчики та дівчата, учні 5-8 класів. У вересні 2021 року потерпілого привела до центру мати.

У матеріалах справи йдеться, що у керівника з вихованцем склалися дружні стосунки – чоловік постійно телефонував хлопчику та подарував йому на день народження власну банківську картку з можливістю оплачувати товари в інтернеті.

У жовтні 2021 року учні центру поїхали на екскурсію до одеського Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного, де керівник проживав в одному корпусі разом із вихованцями. Там у чоловіка і виник умисел щодо розбещення хлопчика, якому на той момент було 11 років. Коли в корпусі не було сторонніх, керівник обіймав та цілував вихованця в губи.

Під час ще однієї виїзної екскурсії на відкриття аналогічного дитячого спортивного центру у місті Узин Київської області у січні 2022 року керівник намагався змусити хлопчика, якому вже виповнилося 12, зайнятися з ним оральним сексом, але вихованець категорично відмовився. Тоді педофіл переконав дитину задовольнити його шляхом мастурбації. На цьому керівник не зупинився і наступного разу ліг із вихованцем на одне ліжко і почав торкатися його статевих органів. Хлопчик почав чинити опір, тому чоловік припинив домагання, злякавшись, що його можуть викрити.

У лютому 2022 року вже в приміщенні центру в Чугуєві керівник таки домігся контакту з вихованцем, запропонувавши йому гроші. Хлопчик погодився задовольнити чоловіка оральним способом, причому весь процес педофіл знімав на відео.

Після початку повномасштабної війни підліток разом із мамою виїхав на Львівщину, але керівник знайшов його і там. У травні 2022 року чоловік зустрівся з хлопчиком у місцевому парку, відвів у безлюдне місце і там запропонував за сто гривень знову задовольнити його оральним способом. Дитина погодилася. Після цього чоловік продовжував зустрічатися з хлопцем і за 200-400 гривень, електронну сигарету або котушку для спінінга знову і знову займався з ним оральним сексом.

У судовому засіданні чоловік свою провину не визнав і заперечував будь-які факти розбещення хлопчика.

Потерпілий у суді розповів, що тренер навчав їх фехтування та всього, що пов’язано з кораблями. Центр хлопчик відвідував чотири рази на тиждень, а також залишався на додаткові заняття з історії та математики. За словами хлопця, тренер дзвонив йому щодня і називав «любимый», «заечка», «солнышко», «пропажа». Хлопчик пояснив, що боявся розчарувати керівника, який зробив його старшим помічником, тому намагався йому не відмовляти. Також, як розповів хлопець, тренер платив йому 25 гривень за фото оголених частин тіла, продаючи їх на чорному ринку. На Львівщину керівник приїжджав чотири рази та щоразу займався з хлопцем сексом. Мати хлопчика про все дізналася від слідчого, який зателефонував їй з Харкова. Після цього дитина в усьому зізналася. Хлопчик пояснив, що тренер схиляв його до інтиму розмовами, а іноді й погрозами, що покаже фото та відео батькам.

Городоцький районний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ч.6 ст.152, ч.2 ст.156, ч.6 ст.153, ч.3 ст.15, ч.6 ст.152, ч.1 ст.301 -1, ч.3 ст.301-1 ККУ (розбещення малолітнього, вчинення сексуального насильства, зґвалтування, виготовлення та зберігання дитячої порнографії) та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Також з педофіла стягнули 500 тисяч гривень моральної шкоди на користь неповнолітньго.