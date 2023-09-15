Регулярно ґвалтував 13-річну: педофіла з Харківщини посадили на 12 років
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харківській області засудили 49-річного мешканця Богодухівського району, який систематично з 2020 року ґвалтував малолітню дівчину. На той момент дитині було 13 років.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік познайомився з родиною дівчинки ще у 2014 році та став навідуватись під виглядом «доброго товариша».
У суді обвинувачений свою вину не визнав.
Його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, вчинених щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 ККУ). Він проведе за ґратами 12 років.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області засудили 49-річного мешканця Богодухівського району, який систематично з 2020 року ґвалтував малолітню дівчину. На той момент дитині було 13 років.".