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Регулярно ґвалтував 13-річну: педофіла з Харківщини посадили на 12 років

Суспільство 12:13   15.09.2023
Вікторія Яковенко
Регулярно ґвалтував 13-річну: педофіла з Харківщини посадили на 12 років Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області засудили 49-річного мешканця Богодухівського району, який систематично з 2020 року ґвалтував малолітню дівчину. На той момент дитині було 13 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік познайомився з родиною дівчинки ще у 2014 році та став навідуватись під виглядом «доброго товариша».

У суді обвинувачений свою вину не визнав.

Його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, вчинених щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 ККУ). Він проведе за ґратами 12 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 12:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області засудили 49-річного мешканця Богодухівського району, який систематично з 2020 року ґвалтував малолітню дівчину. На той момент дитині було 13 років.".