На Харківщині підірвали уламки російського дрона «Герань» (відео)

У Богодухівському районі сапери поліції знайшли уламки російського БпЛА «Герань-2». Їх знешкодили.

«На місці виявлена бойову частину безпілотника, яка знаходиться у конструктивному поєднанні з підривачем. Тому належить до першої категорії вибухонебезпечних предметів», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці електричним способом за допомогою штатних вибухових матеріалів накладним зарядом.

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