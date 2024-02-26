На Харківщині підірвали уламки російського дрона «Герань» (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Богодухівському районі сапери поліції знайшли уламки російського БпЛА «Герань-2». Їх знешкодили.
«На місці виявлена бойову частину безпілотника, яка знаходиться у конструктивному поєднанні з підривачем. Тому належить до першої категорії вибухонебезпечних предметів», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці електричним способом за допомогою штатних вибухових матеріалів накладним зарядом.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: богодуховский, БПЛА, герань, дрон, обезвредили, поліція, район, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівському районі сапери поліції знайшли уламки російського БпЛА «Герань-2». Їх знешкодили.".