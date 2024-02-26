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На Харківщині підірвали уламки російського дрона «Герань» (відео)

Суспільство 15:26   26.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині підірвали уламки російського дрона «Герань» (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

У Богодухівському районі сапери поліції знайшли уламки російського БпЛА «Герань-2». Їх знешкодили.

«На місці виявлена бойову частину безпілотника, яка знаходиться у конструктивному поєднанні з підривачем. Тому належить до першої категорії вибухонебезпечних предметів», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці електричним способом за допомогою штатних вибухових матеріалів накладним зарядом.

Читайте також: Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівському районі сапери поліції знайшли уламки російського БпЛА «Герань-2». Їх знешкодили.".