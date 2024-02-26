На Харьковщине подорвали обломки российского дрона «Герань» (видео)

В Богодуховском районе саперы полиции обнаружили обломки российского БпЛА «Герань-2». Их обезвредили.

«На месте обнаружена боевая часть беспилотника, которая находится в конструктивном сочетании с взрывателем. Поэтому относится к первой категории взрывоопасных предметов», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Саперы обезвредили опасную находку на месте электрическим способом с помощью штатных взрывчатых материалов накладным зарядом.

Читайте также: Минное поле нашли саперы на территории Харьковской области