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На Харьковщине подорвали обломки российского дрона «Герань» (видео)

Общество 15:26   26.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине подорвали обломки российского дрона «Герань» (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Богодуховском районе саперы полиции обнаружили обломки российского БпЛА «Герань-2». Их обезвредили.

«На месте обнаружена боевая часть беспилотника, которая находится в конструктивном сочетании с взрывателем. Поэтому относится к первой категории взрывоопасных предметов», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Саперы обезвредили опасную находку на месте электрическим способом с помощью штатных взрывчатых материалов накладным зарядом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе саперы полиции обнаружили обломки российского БпЛА «Герань-2». Их обезвредили.".