На Харьковщине подорвали обломки российского дрона «Герань» (видео)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Богодуховском районе саперы полиции обнаружили обломки российского БпЛА «Герань-2». Их обезвредили.
«На месте обнаружена боевая часть беспилотника, которая находится в конструктивном сочетании с взрывателем. Поэтому относится к первой категории взрывоопасных предметов», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Саперы обезвредили опасную находку на месте электрическим способом с помощью штатных взрывчатых материалов накладным зарядом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: богодуховский, БПЛА, герань, дрон, обезвредили, полиция, район, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе саперы полиции обнаружили обломки российского БпЛА «Герань-2». Их обезвредили.".