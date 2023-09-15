Регулярно насиловал 13-летнюю: педофила с Харьковщины посадили на 12 лет
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской области осудили 49-летнего жителя Богодуховского района, который систематически с 2020 года насиловал малолетнюю девочку. В тот момент ребенку было 13 лет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина познакомился с семьей девочки еще в 2014 году и стал наведываться под видом «доброго товарища».
В суде обвиняемый свою вину не признал.
Его признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет.
Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области осудили 49-летнего жителя Богодуховского района, который систематически с 2020 года насиловал малолетнюю девочку. В тот момент ребенку было 13 лет.".