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Регулярно насиловал 13-летнюю: педофила с Харьковщины посадили на 12 лет

Общество 12:13   15.09.2023
Виктория Яковенко
Регулярно насиловал 13-летнюю: педофила с Харьковщины посадили на 12 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области осудили 49-летнего жителя Богодуховского района, который систематически с 2020 года насиловал малолетнюю девочку. В тот момент ребенку было 13 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина познакомился с семьей девочки еще в 2014 году и стал наведываться под видом «доброго товарища».

В суде обвиняемый свою вину не признал.

Его признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 12:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области осудили 49-летнего жителя Богодуховского района, который систематически с 2020 года насиловал малолетнюю девочку. В тот момент ребенку было 13 лет.".