Регулярно насиловал 13-летнюю: педофила с Харьковщины посадили на 12 лет

В Харьковской области осудили 49-летнего жителя Богодуховского района, который систематически с 2020 года насиловал малолетнюю девочку. В тот момент ребенку было 13 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина познакомился с семьей девочки еще в 2014 году и стал наведываться под видом «доброго товарища».

В суде обвиняемый свою вину не признал.

Его признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

Читайте также: На Харьковщине педофил годами по нескольку раз в неделю насиловал падчерицу