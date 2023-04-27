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На Харьковщине педофил много лет по нескольку раз в неделю насиловал падчерицу

Происшествия 19:28   27.04.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине педофил много лет по нескольку раз в неделю насиловал падчерицу Иллюстративное фото

В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который в течение нескольких лет насиловал свою падчерицу. 27 апреля суд избрал 38-летнему педофилу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Мужчина начал развращать девочку, когда ей было девять лет. Когда ей исполнилось четырнадцать, извращенец начал систематически насиловать ее по нескольку раз в неделю. Незаконные действия в отношении ребенка продолжались восемь лет, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, о преступлениях мужчины им сообщила сама потерпевшая еще в 2021 году.

«Правоохранители начали досудебное расследование, в ходе которого провели ряд судебно-медицинских экспертиз, изъяли вещественные доказательства, опросили близких девушки и возможных свидетелей преступления», — рассказали в полиции.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Следователи нашли достаточно доказательств вины мужчины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 19:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который в течение нескольких лет насиловал свою падчерицу. 27 апреля суд избрал 38-летнему педофилу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.".