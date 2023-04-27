На Харьковщине педофил много лет по нескольку раз в неделю насиловал падчерицу
В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который в течение нескольких лет насиловал свою падчерицу. 27 апреля суд избрал 38-летнему педофилу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Мужчина начал развращать девочку, когда ей было девять лет. Когда ей исполнилось четырнадцать, извращенец начал систематически насиловать ее по нескольку раз в неделю. Незаконные действия в отношении ребенка продолжались восемь лет, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, о преступлениях мужчины им сообщила сама потерпевшая еще в 2021 году.
«Правоохранители начали досудебное расследование, в ходе которого провели ряд судебно-медицинских экспертиз, изъяли вещественные доказательства, опросили близких девушки и возможных свидетелей преступления», — рассказали в полиции.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Следователи нашли достаточно доказательств вины мужчины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине педофил много лет по нескольку раз в неделю насиловал падчерицу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который в течение нескольких лет насиловал свою падчерицу. 27 апреля суд избрал 38-летнему педофилу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.".