На Харківщині педофіл роками по кілька разів на тиждень ґвалтував падчерку

У Харківській області повідомили про підозру чоловікові, який протягом кількох років ґвалтував свою падчерку. 27 квітня суд обрав 38-річному педофілу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Чоловік почав розбещувати дівчинку, коли їй було дев’ять років. Коли їй виповнилося чотирнадцять, збоченець почав систематично ґвалтувати її по кілька разів на тиждень. Незаконні дії щодо дитини тривали вісім років, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, про злочини чоловіка їм повідомила сама потерпіла ще у 2021 році.

“Правоохоронці розпочали досудове розслідування, під час якого провели низку судово-медичних експертиз, вилучили речові докази, опитали близьких дівчини та можливих свідків злочину”, – розповіли в поліції.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі знайшли достатньо доказів провини чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.