Жертва вітчима-педофіла скаржилася вчителям, мати не вірить доньці – Болвінов

Мешканці Харківської області, яка у віці 17 років заявила в поліцію про багаторічне сексуальне насильство з боку вітчима, не вірить рідна мати. Сам збоченець також спростовує усі звинувачення.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розкрив подробиці злочинів, скоєних мешканцем Богодухівського району щодо падчерки.

За даними слідства, розбещувати 9-річну дівчинку чоловік почав у 2013 році.

“З ґвалтівником вона жила в одній хаті, педофіл – це співмешканець матері. Написати заяву та захистити себе дитина наважилася лише коли їй виповнилося сімнадцять. Тепер у розпорядженні слідчих шокуючі речові докази – одяг та сліди сперми”, – повідомляє Болвінов.

Дівчина розповіла слідчим, що вперше вітчим проявив до неї нездорову увагу, коли їй було дев’ять – тоді чоловік займався мастурбацією та змушував до цього дитину. Коли дівчинці виповнилося одинадцять, збоченець вперше змусив її до орального сексу. А з чотирнадцяти років почав ґвалтувати її неприродним способом систематично, по кілька разів на тиждень.

«Дитина розповідала про насильство старшому брату, друзям, вчителям. Ще в четвертому класі писала записку класному керівнику. Жертва збоченця, за словами директора школи та вчителів, – одна з найкращих учениць, староста класу. Керівництво школи тоді спробувало втрутитися в ситуацію. Але допомогти дитині не змогли. Рідна матір не вірить доньці, спростовує всі звинувачення також і її співмешканець», – розповідає начальник слідчого управління.

Раніше у пресслужбі облуправління Нацполіції розповіли, що повідомили про підозру чоловікові, який протягом кількох років ґвалтував падчерку. 27 квітня суд обрав 38-річному педофілу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу. Йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.