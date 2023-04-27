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Жертва отчима-педофила жаловалась учителям, мать не верит дочери — Болвинов

Происшествия 21:00   27.04.2023
Елена Нагорная
Жертва отчима-педофила жаловалась учителям, мать не верит дочери — Болвинов Фото: Сергей Болвинов

Жительнице Харьковской области, которая в возрасте 17 лет заявила в полицию о многолетнем сексуальном насилии со стороны отчима, не верит родная мать. Сам извращенец также опровергает все обвинения.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов раскрыл подробности преступлений, совершенных жителем Богодуховского района в отношении падчерицы.

По данным следствия, развращать 9-летнюю девочку мужчина начал в 2013 году.

«С насильником она жила в одном доме, педофил — это сожитель матери. Написать заявление и защитить себя ребенок решился только в возрасте семнадцати лет. Теперь в распоряжении следователей шокирующие вещественные доказательства — одежда и следы спермы», — сообщает Болвинов.

Девушка рассказала следователям, что впервые отчим проявил к ней нездоровое внимание, когда ей было девять — тогда мужчина занимался мастурбацией и принуждал к этому ребенка. Когда девочке исполнилось одиннадцать, извращенец впервые заставил ее заняться оральным сексом. А с четырнадцати лет начал насиловать ее неестественным способом систематически, по нескольку раз в неделю.

«Ребенок рассказывал о насилии старшему брату, друзьям, учителям. Еще в четвертом классе девочка писала записку классному руководителю. Жертва извращенца, по словам директора школы и учителей, — одна из лучших учениц, староста класса. Руководство школы тогда попыталось вмешаться в ситуацию. Но помочь ребенку не смогли. Родная мать не верит дочери, опровергает все обвинения также и ее сожитель», — пишет начальник следственного управления.

Ранее в пресс-службе облуправления Нацполиции рассказали, что сообщили о подозрении мужчине, который в течение нескольких лет насиловал падчерицу. 27 апреля суд избрал 38-летнему педофилу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительнице Харьковской области, которая в возрасте 17 лет заявила в полицию о многолетнем сексуальном насилии со стороны отчима, не верит родная мать. Сам извращенец также опровергает все обвинения. ".