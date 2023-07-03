11-сантиметрового паразита достали из-под кожи жительницы Богодуховщины
В июне в Богодуховском районе на Харьковщине зарегистрировали случай дирофиляриоза у женщины 1963 года рождения.
Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
Женщина обратилась за медпомощью в больницу и пожаловалась на подвижное безболезненное образование в районе левой ключицы.
«В этот же день больной, после ультразвукового исследования, проведено оперативное вмешательство и удалена капсула с гельминтом, который исследован в бактериологической лаборатории нашего учреждения и определен как дирофилярия размером 11,0 см», — добавили специалисты.
В Центре контроля и профилактики заболеваний сообщили, что паразит может появиться под кожей после укусов насекомых, в частности, инфицированных комаров.
«Заражение дирофиляриозом происходит в период активного приступа насекомых с мая по октябрь, во время укуса которых в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита. Клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года»,— говорится в сообщении.
Специалисты советуют использовать репелленты, уничтожать комаров в местах их выплода, использовать сетки на окнах и следить за здоровьем домашних животных.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июне в Богодуховском районе на Харьковщине зарегистрировали случай дирофиляриоза у женщины 1963 года рождения.".