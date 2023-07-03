11-сантиметрового паразита дістали з-під шкіри мешканки Богодухівщини
У червні в Богодухівському районі на Харківщині зареєстрували випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження.
Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Хвора звернулася за меддопомогою до лікарні та поскаржилась на рухоме безболісне утворення в районі лівої надключичної ділянки.
«В цей же день хворій, після ультразвукового дослідження, проведено оперативне втручання та видалено капсулу з гельмінтом, який досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як дирофілярію розміром 11,0 см», – додали фахівці.
У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що паразит може з’явитися під шкірою після укусів комах, зокрема, інфікованих комарів.
«Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах з травня по жовтень, під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь-який період року»,— йдеться у повідомленні.
Фахівці радять використовувати репеленти, знищувати комарів у місцях їх виплоду, використовувати сітки на вікнах та стежити за здоров’ям домашніх тварин.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У червні в Богодухівському районі на Харківщині зареєстрували випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження.".