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Жителі приватного сектору можуть прищепити домашніх тварин проти сказу

Суспільство 12:36   03.07.2023
Вікторія Яковенко
Жителі приватного сектору можуть прищепити домашніх тварин проти сказу Фото: Харківська міськрада

Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 3 по 9 липня обходитимуть мешканців приватного сектору з метою проведення щеплень собак та котів проти сказу, розповіли в Харківській міськраді. 

Як повідомили в Харківському районному управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, профілактичне щеплення убезпечить домашнього вихованця від зараження на сказ протягом року. Також воно є основною вимогою при перетині кордону власника разом із твариною.

«Сказ – це небезпечна і невиліковна інфекційна хвороба, що супроводжується ураженням центральної нервової системи. Зараження людини на сказ відбувається в основному через укуси хворою твариною або внаслідок потрапляння її слини на свіжі рани, подряпини на шкірі або слизові. Тільки вчасно наданий комплекс антирабічної допомоги може вберегти постраждалих від смерті», – зазначили в управлінні.

Щоб домашні тварини не захворіли на сказ, їм необхідно щорічно робити щеплення, починаючи з тримісячного віку.

Вакцина проти сказу – безкоштовна. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар дільничної (державної) лікарні ветеринарної медицини, становить 9,8 грн.

З графіком обходів мешканців приватного сектору можна ознайомитися за посиланням.

Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення. У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години, громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 12:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 3 по 9 липня обходитимуть мешканців приватного сектору з метою проведення щеплень собак та котів проти сказу, розповіли в Харківській міськраді. ".