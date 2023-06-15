Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)

У селі Смирнівка Лозівської громади на жінку напала лисиця. Епідеміологи кажуть, що цей район на Харківщині є неблагополучним щодо сказу серед тварин. Бо у поточному році там на сказ захворіли чотири домашніх тварин. А дика лисиця – це вже п’ятий випадок.

На засіданні протиепізоотичній комісії Лозівської міської ради 14 червня ввели карантинні обмеження у селі та сусідніх населених пунктах.

«Це був перший випадок за два роки. Цей випадок стався на приватному подвір’ї. Забігла дика лисиця. Хазяйка почала її виганяти. Вона її вкусила. Допомогла сусідка прийшла на допомогу, і вони вбили цю лисицю. І потім було здійснено дослідження, і 13 року червня підтвердили, що лисиця хвора на сказ. Тому жінка 65 року народження була доставлена до обласної травматологічної лікарні в антирабічне відділення. І зараз їй проводять антирабічну терапію. Ліків достатньо, імуноглобулінів достатньо», – розповів Максим Хаустов, директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА.

«Район є неблагополучним щодо виникнення сказу серед тварин. І у поточному році там вже зареєстровали чотири випадки сказу серед домашніх тварин. І оця дика лисиця – це вже 5-й. Тобто там із поточного року триває епізоотія. І тому сьогодні проводять щеплення всіх домашніх тварин ветеринарного службою і опитують усіх, може, ще хтось не звернувся за медичною допомогою», – повідомила Тетяна Карлова, завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.