Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)

Події 19:02   15.06.2023
Павло Велицький
Оксана Якушко
Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)

У селі Смирнівка Лозівської громади на жінку напала лисиця. Епідеміологи кажуть, що цей район на Харківщині є неблагополучним щодо сказу серед тварин. Бо у поточному році там на сказ захворіли чотири домашніх тварин. А дика лисиця – це вже п’ятий випадок.

На засіданні протиепізоотичній комісії Лозівської міської ради 14 червня ввели карантинні обмеження у селі та сусідніх населених пунктах.

«Це був перший випадок за два роки. Цей випадок стався на приватному подвір’ї. Забігла дика лисиця. Хазяйка почала її виганяти. Вона її вкусила. Допомогла сусідка прийшла на допомогу, і вони вбили цю лисицю. І потім було здійснено дослідження, і 13 року червня підтвердили, що лисиця хвора на сказ. Тому жінка 65 року народження була доставлена до обласної травматологічної лікарні в антирабічне відділення. І зараз їй проводять антирабічну терапію. Ліків достатньо, імуноглобулінів достатньо», – розповів Максим Хаустов, директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА.

«Район є неблагополучним щодо виникнення сказу серед тварин. І у поточному році там вже зареєстровали чотири випадки сказу серед домашніх тварин. І оця дика лисиця – це вже 5-й. Тобто там із поточного року триває епізоотія. І тому сьогодні проводять щеплення всіх домашніх тварин ветеринарного службою і опитують усіх, може, ще хтось не звернувся за медичною допомогою», – повідомила Тетяна Карлова, завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Читайте також: Сказ на Харківщині. У Лозівській громаді вводять карантин через лисицю

Автор: Павло Велицький, Оксана Якушко
Популярно
Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)
Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)
15.06.2023
Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)
Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)
15.06.2023
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
15.06.2023
Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
15.06.2023
Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині
Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині
15.06.2023
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
15.06.2023

Новини за темою:

18:16
Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині
17:31
Холери на Харківщині поки що немає (відео)
16:24
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
14:50
Понад 2 тис наркорослин мешканець Балаклійщини вирощував на городі (фото)
14:38
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Репортаж, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 19:02;

    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Смирнівка Лозівської громади на жінку напала лисиця. Епідеміологи кажуть, що цей район на Харківщині є неблагополучним щодо сказу серед тварин. Бо у поточному році там на сказ захворіли чотири домашніх тварин. А дика лисиця – це вже п’ятий випадок.".