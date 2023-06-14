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Сказ на Харківщині. У Лозівській громаді вводять карантин через лисицю

Суспільство 18:33   14.06.2023
Оксана Якушко
Сказ на Харківщині. У Лозівській громаді вводять карантин через лисицю

Через скажену лисицю, яка напала і покусала мешканку Лозівської громади, на два місяці ввели карантинні обмеження на Харківщині, повідомили у Лозівській громаді.

У селі Смирнівці 12 червня лисиця напала на жінку.

За результатами експертизи Харківської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби у зразках дикої тварини – лисиці виявлено антиген вірусу сказу. Наразі стан здоров’я постраждалої задовільний, вона своєчасно отримала усю необхідну медичну допомогу у лікарні Харкова і продовжує перебувати під наглядом медичних працівників.

Рішення щодо введення карантинних обмежень через сказ прийняли сьогодні, 14 червня, на засіданні протиепізоотичної комісії, яка пройшла під головуванням заступника Лозівського міського голови Валерія Крикуна. Діятимуть карантинні обмеження два місяці.

На засіданні затвердили план заходів щодо ліквідації та профілактики захворювання на сказ. Смирнівку внесли до неблагополучної зони. До загрозливих зон віднесли села Веселе та Долгове. До зони спостереження: Світловщину, Михайлівку, Шатівку, Городне, Миколаївку, Роздори.

Виконуюча обов’язки начальника Лозівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Юлія Висоцька поінформувала, що наразі ветеринарні лікарі у Смирнівці та селах, які віднесені до загрозливої зони, щеплюють  від сказу усіх тварин: собак, котів рогату худобу. Обходять усі помешкання. Ведуть  роз’яснювальну роботу. До заходів долучилися епідеміологи.

Місцевому представництву Українського товариства мисливців та рибалок дозволили проводити профілактичні заходи.

Мешканців Лозівської громади просять бути уважними та повідомляти про підозрілих тварин старостам, у разі нападу терміново звертатися до медиків.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 18:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через скажену лисицю, яка напала і покусала мешканку Лозівської громади, на два місяці ввели карантинні обмеження на Харківщині, повідомили у Лозівській громаді.".