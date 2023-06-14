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Бешенство на Харьковщине. В Лозовской громаде вводят карантин из-за лисы

Общество 18:33   14.06.2023
Оксана Якушко
Бешенство на Харьковщине. В Лозовской громаде вводят карантин из-за лисы

Из-за бешеной лисы, которая напала и покусала жительницу Лозовской громады, на два месяца ввели карантинные ограничения на Харьковщине, сообщили в Лозовской громаде.

В селе Смирновцы 12 июня лиса напала на женщину.

По результатам экспертизы Харьковской региональной лаборатории Госпродпотребслужбы в образцах дикого животного – лисы обнаружен антиген вируса бешенства. В настоящее время состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное, она своевременно получила всю необходимую медицинскую помощь в больнице Харькова и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников.

Решение о введении карантинных ограничений из-за обнаружения бешенства приняли сегодня, 14 июня, на заседании противоэпизоотической комиссии, прошедшей под председательством заместителя Лозовского городского головы Валерия Крикуна. Будут действовать карантинные ограничения два месяца.

На заседании утвердили план мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания бешенством.

Смирновку внесли в неблагополучную зону. К угрожающим зонам отнесли села Веселое и Долгово. В зону наблюдения: Светловщину, Михайловку, Шатовку, Городное, Николаевку, Роздоры.

Исполняющая обязанности начальника Лозовской районной государственной больницы ветеринарной медицины Юлия Высоцкая проинформировала, что ветеринарные врачи в Смирновке и селах, отнесенные к угрожающей зоне, прививают от бешенства всех животных: собак, кошек рогатый скот. Проводят обходы всех помещений. Ведут разъяснительную работу.

Местному представительству Украинского общества охотников и рыболовов разрешили проводить профилактические мероприятия.

Жителей Лозовской громады просят быть внимательными и сообщать о подозрительных животных старостам, в случае нападения срочно обращаться к медикам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 18:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за бешеной лисы, которая напала и покусала жительницу Лозовской громады, на два месяца ввели карантинные ограничения на Харьковщине, сообщили в Лозовской громаде.".