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Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать своих кошек и собак

Общество 20:05   15.03.2023
Елена Нагорная
Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать своих кошек и собак

Традиционная кампания по вакцинации против бешенства домашних кошек и собак стартует в Харькове в понедельник, 20 марта.

В течение марта-апреля привить животных можно будет на участках КП «Жилкомсервис» — на каждом ветеринары будут принимать в определенный день, согласно графику, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Вакцинировать можно котов и собак в возрасте от двух месяцев. Сама процедура и препарат являются бесплатными. Ветврачу нужно будет заплатить только 10 гривен за справку.

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Узнать когда животных будут вакцинировать на определенном участке можно из графика, а также из информации на досках объявлений на домах. Также можно обращаться по телефону (0572) 52-41-55.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 20:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционная кампания по вакцинации против бешенства домашних кошек и собак стартует в Харькове в понедельник, 20 марта.".