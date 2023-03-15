Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать своих кошек и собак
Традиционная кампания по вакцинации против бешенства домашних кошек и собак стартует в Харькове в понедельник, 20 марта.
В течение марта-апреля привить животных можно будет на участках КП «Жилкомсервис» — на каждом ветеринары будут принимать в определенный день, согласно графику, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
Вакцинировать можно котов и собак в возрасте от двух месяцев. Сама процедура и препарат являются бесплатными. Ветврачу нужно будет заплатить только 10 гривен за справку.
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Узнать когда животных будут вакцинировать на определенном участке можно из графика, а также из информации на досках объявлений на домах. Также можно обращаться по телефону (0572) 52-41-55.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционная кампания по вакцинации против бешенства домашних кошек и собак стартует в Харькове в понедельник, 20 марта.".