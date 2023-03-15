Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать своих кошек и собак

Традиционная кампания по вакцинации против бешенства домашних кошек и собак стартует в Харькове в понедельник, 20 марта.

В течение марта-апреля привить животных можно будет на участках КП «Жилкомсервис» — на каждом ветеринары будут принимать в определенный день, согласно графику, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Вакцинировать можно котов и собак в возрасте от двух месяцев. Сама процедура и препарат являются бесплатными. Ветврачу нужно будет заплатить только 10 гривен за справку.

Узнать когда животных будут вакцинировать на определенном участке можно из графика, а также из информации на досках объявлений на домах. Также можно обращаться по телефону (0572) 52-41-55.