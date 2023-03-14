Кот Бойкот, едва не ослепший в окопах, в Харькове обрел новый дом (видео)

История кота Бойкота, который жил в окопах вместе с украинскими военными и по причине резкого ухудшения зрения был передан в харьковский коммунальный приют, получила счастливое продолжение. Мурлыка обрел дом и новых хозяев.

Коннект у Бойкота с новыми хозяевами возник сразу, рассказали сотрудники КП “Центр обращения с животными” в Facebook и добавили: очень рады, что пушистый побратим воинов ВСУ получил шанс на новую счастливую кошачью жизнь.

Видео: КП “Центр обращения с животными”

Ранее на странице КП рассказали историю кота. В условиях обстрелов и окопной жизни у животного началось инфекционное заболевание глаз. Военные, обеспокоенные состоянием и судьбой своего боевого товарища, решили передать кота специалистам и написали трогательное письмо с просьбой о нем позаботиться. В харьковский приют Бойкот попал 8 января и с тех пор его лечение не прекращалось. После курса антибиотиков состояние глаз улучшилось.