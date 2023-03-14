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Кіт Бойкот, який ледь не осліп в окопах, у Харкові знайшов новий дім (відео)

Суспільство 19:42   14.03.2023
Олена Нагорна
Кіт Бойкот, який ледь не осліп в окопах, у Харкові знайшов новий дім (відео)

Історія кота Бойкота, який жив в окопах разом з українськими військовими та через різке погіршення зору був переданий до харківського комунального притулку, отримала щасливе продовження. Мурчик знайшов дім та нових господарів.

Коннект у Бойкота з новими господарями виник одразу, розповіли співробітники КП “Центр поводження з тваринами” у Facebook і додали: дуже раді, що пухнастий побратим воїнів ЗСУ отримав шанс на нове щасливе котяче життя.

Відео: КП “Центр поводження з тваринами”

Раніше на сторінці КП розповіли історію кота. В умовах обстрілів та окопного життя у тварини почалося інфекційне захворювання очей. Військові, стурбовані станом та долею свого бойового товариша, вирішили передати кота фахівцям та написали зворушливого листа із проханням про нього подбати. У харківський притулок Бойкот потрапив 8 січня і з того часу його лікування не припинялося. Після курсу антибіотиків стан очей покращився.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 19:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історія кота Бойкота, який жив в окопах разом з українськими військовими та через різке погіршення зору був переданий до харківського комунального притулку, отримала щасливе продовження. Мурчик знайшов дім та нових господарів.".