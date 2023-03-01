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Волонтери шукають дім цуценятам, врятованим військовими на Куп’янщині (відео)

Суспільство 22:44   01.03.2023
Олена Нагорна
Волонтери шукають дім цуценятам, врятованим військовими на Куп’янщині (відео)

Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” забрали з позицій ЗСУ у Куп’янському районі сімейство собак та кота. Військові піклувалися про пухнастих, але наразі вже не мають такої можливості.

“Рятувальники виїхали на евакуацію тварин у Куп’янський район на прохання наших військових. Хлопців переводять на інші позиції. Вони просять подбати про двох собак і дев’ятьох цуценят, яких вони врятували. Для них ці тварини дуже важливі, бійці дуже хочуть, щоб для них знайшлися відповідальні сім’ї”, – пишуть волонтери.

 

У ще одного військового забрали врятованого ним покусаного котика. Після лікування пухнастого забере дружина бійця, яка мешкає у Харкові.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 22:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” забрали з позицій ЗСУ у Куп’янському районі сімейство собак та кота. Військові піклувалися про пухнастих, але наразі вже не мають такої можливості.".