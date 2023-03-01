Волонтери шукають дім цуценятам, врятованим військовими на Куп’янщині (відео)

Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” забрали з позицій ЗСУ у Куп’янському районі сімейство собак та кота. Військові піклувалися про пухнастих, але наразі вже не мають такої можливості.

“Рятувальники виїхали на евакуацію тварин у Куп’янський район на прохання наших військових. Хлопців переводять на інші позиції. Вони просять подбати про двох собак і дев’ятьох цуценят, яких вони врятували. Для них ці тварини дуже важливі, бійці дуже хочуть, щоб для них знайшлися відповідальні сім’ї”, – пишуть волонтери.

У ще одного військового забрали врятованого ним покусаного котика. Після лікування пухнастого забере дружина бійця, яка мешкає у Харкові.