Тисячу тварин врятували за рік війни з деокупованої Харківщини (відео)
З початку повномасштабного вторгнення РФ із деокупованих територій Харківської області волонтери ГО “Порятунок тварин Харків” врятували 1008 тварин.
Про це організація повідомила у відео, опублікованому у YouTube. Волонтери підбили підсумки своєї діяльності з початку повномасштабного вторгнення та розповіли, що, наприклад, із селища Старий Салтів була евакуйована 161 тварина.
Волонтери розповіли, що у жовтні минулого року за підтримки міжнародної та української зоорганізацій відкрили власну ветклініку. У ній надали допомогу 2696 тваринам.
З червня допомагав лікувати тварин ветеринар із Канади Кліффорд Реддфорд, додали в організації.
“Навіть виїжджав із рятувальниками на евакуацію”, – розповіли волонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 16:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із початку повномасштабного вторгнення РФ із деокупованих територій Харківської області волонтери ГО “Порятунок тварин Харків” врятували 1008 тварин.".