Тисячу тварин врятували за рік війни з деокупованої Харківщини (відео)

З початку повномасштабного вторгнення РФ із деокупованих територій Харківської області волонтери ГО “Порятунок тварин Харків” врятували 1008 тварин.

Про це організація повідомила у відео, опублікованому у YouTube. Волонтери підбили підсумки своєї діяльності з початку повномасштабного вторгнення та розповіли, що, наприклад, із селища Старий Салтів була евакуйована 161 тварина.

Волонтери розповіли, що у жовтні минулого року за підтримки міжнародної та української зоорганізацій відкрили власну ветклініку. У ній надали допомогу 2696 тваринам.

З червня допомагав лікувати тварин ветеринар із Канади Кліффорд Реддфорд, додали в організації.

“Навіть виїжджав із рятувальниками на евакуацію”, – розповіли волонтери.