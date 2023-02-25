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Тисячу тварин врятували за рік війни з деокупованої Харківщини (відео)

Суспільство 16:44   25.02.2023
Вікторія Яковенко
Тисячу тварин врятували за рік війни з деокупованої Харківщини (відео)

З початку повномасштабного вторгнення РФ із деокупованих територій Харківської області волонтери ГО “Порятунок тварин Харків” врятували 1008 тварин.

Про це організація повідомила у відео, опублікованому у YouTube. Волонтери підбили підсумки своєї діяльності з початку повномасштабного вторгнення та розповіли, що, наприклад, із селища Старий Салтів була евакуйована 161 тварина.

Волонтери розповіли, що у жовтні минулого року за підтримки міжнародної та української зоорганізацій відкрили власну ветклініку. У ній надали допомогу 2696 тваринам.

З червня допомагав лікувати тварин ветеринар із Канади Кліффорд Реддфорд, додали в організації.

“Навіть виїжджав із рятувальниками на евакуацію”, – розповіли волонтери.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 16:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із початку повномасштабного вторгнення РФ із деокупованих територій Харківської області волонтери ГО “Порятунок тварин Харків” врятували 1008 тварин.".