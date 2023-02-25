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Тысячу животных спасли за год войны с деоккупированной Харьковщины (видео)

Общество 16:44   25.02.2023
Виктория Яковенко
Тысячу животных спасли за год войны с деоккупированной Харьковщины (видео) Фото: «Порятунок тварин Харків»

С начала полномасштабного вторжения РФ с деоккупированных территорий Харьковской области волонтеры ОО «Порятунок тварин Харків» спасли 1008 животных.

Об этом организация сообщила в видео, опубликованном в YouTube. Волонтеры подвели итоги с начала полномасштабного вторжения и рассказали, что, например, из поселка Старый Салтов было эвакуировано 161 животное.

Волонтеры рассказали, что в октябре прошлого года при поддержке международной и украинской зоорганизаций открыли собственную ветклинику. В ней оказали помощь 2696 животным.

С июня помогал лечить животных ветеринар из Канады Клиффорд Реддфорд, добавили в организации.

«Даже езжал со спасателями на эвакуацию», — рассказали волонтеры.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 16:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения РФ с деоккупированных территорий Харьковской области волонтеры ОО «Порятунок тварин Харків» спасли 1008 животных.".