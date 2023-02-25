Тысячу животных спасли за год войны с деоккупированной Харьковщины (видео)

С начала полномасштабного вторжения РФ с деоккупированных территорий Харьковской области волонтеры ОО «Порятунок тварин Харків» спасли 1008 животных.

Об этом организация сообщила в видео, опубликованном в YouTube. Волонтеры подвели итоги с начала полномасштабного вторжения и рассказали, что, например, из поселка Старый Салтов было эвакуировано 161 животное.

Волонтеры рассказали, что в октябре прошлого года при поддержке международной и украинской зоорганизаций открыли собственную ветклинику. В ней оказали помощь 2696 животным.

С июня помогал лечить животных ветеринар из Канады Клиффорд Реддфорд, добавили в организации.

«Даже езжал со спасателями на эвакуацию», — рассказали волонтеры.