Волонтеры ищут дом щенкам, спасенным военными на Купянщине (видео)

Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» забрали с позиций ВСУ в Купянском районе семейство собак и кота. Военные заботились о четырёхлапых, но сейчас уже не имеют такой возможности.

«Спасатели выехали на эвакуацию животных в Купянский район по просьбе наших военных. Ребят переводят на другие позиции. Они просят позаботиться о двух собаках и девяти щенках, которых они спасли. Для них эти животные очень важны, бойцы очень хотят, чтобы для них нашлись ответственные семьи», — пишут волонтеры.

У еще одного военного забрали спасенного им покусанного котика. После лечения хвостатого заберет жена бойца, проживающая в Харькове.