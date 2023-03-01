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Волонтеры ищут дом щенкам, спасенным военными на Купянщине (видео)

Общество 22:44   01.03.2023
Елена Нагорная
Волонтеры ищут дом щенкам, спасенным военными на Купянщине (видео)

Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» забрали с позиций ВСУ в Купянском районе семейство собак и кота. Военные заботились о четырёхлапых, но сейчас уже не имеют такой возможности.

«Спасатели выехали на эвакуацию животных в Купянский район по просьбе наших военных. Ребят переводят на другие позиции. Они просят позаботиться о двух собаках и девяти щенках, которых они спасли. Для них эти животные очень важны, бойцы очень хотят, чтобы для них нашлись ответственные семьи», — пишут волонтеры.

 

У еще одного военного забрали спасенного им покусанного котика. После лечения хвостатого заберет жена бойца, проживающая в Харькове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 22:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» забрали с позиций ВСУ в Купянском районе семейство собак и кота. Военные заботились о четырёхлапых, но сейчас уже не имеют такой возможности.".