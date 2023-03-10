Пережив усіх окупантів і ледь не осліп: історія окопного кота Бойкота (фото)
Кіт Бойкот, який пережив окупацію і донедавна мешкав в окопах поряд з українськими захисниками, зараз перебуває у харківському притулку КП “Центр поводження з тваринами”. Працівники сподіваються, що знайдеться людина, яка подарує коту з передової нове домашнє життя.
В умовах окопного життя та постійних обстрілів кіт отримав інфекційне захворювання очей і втрачає зір. Військовий медик намагався йому допомогти, але не всі людські медикаменти є дієвими для тварин, пишуть на сторінці КП у Facebook.
Військові, стурбовані станом та долею свого бойового товариша, вирішили передати кота фахівцям та написали зворушливого листа.
“Доброго дня, шановні благодійники! Передаємо вам котика, учасника бойових дій, що пережив окупацію та всіх окупантів. Тому просимо вас призначити йому всі відповідні пільги та субсидії як ветерану війни. Маємо глибоку надію, що наш «Бойкот» отримає зір та не потребуватиме ВЛК (військово-лікарська комісія – ред.). Дякуємо за вашу людяність та відповідне ставлення до цього бойового кота. Заздалегідь”, – написали бійці.
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
Бойкот потрапив до харківського притулку 8 січня і з того часу його лікування не припиняється. Ветеринари прокололи курс антибіотиків і зняли запалення очей – їхній стан уже покращився. Зараз дають протиалергенні препарати, оскільки мурчик сильно себе розчісує.
Комунальники збирають гроші на подальше лікування Бойкота і сподіваються, що кіт знайде люблячого господаря.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 22:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Бойкот, який пережив окупацію і донедавна мешкав в окопах поряд з українськими захисниками, зараз перебуває у харківському притулку КП “Центр поводження з тваринами”. Працівники сподіваються, що знайдеться людина, яка подарує коту з передової нове домашнє життя.".