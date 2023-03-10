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Пережил всех оккупантов и едва не ослеп: история окопного кота Бойкота (фото)

Общество 22:01   10.03.2023
Елена Нагорная
Пережил всех оккупантов и едва не ослеп: история окопного кота Бойкота (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

Кот Бойкот, переживший оккупацию и до недавнего времени живший в окопах рядом с украинскими защитниками, сейчас находится в харьковском приюте КП «Центр обращения с животными». Работники надеются, что найдется человек, который подарит коту с передовой новую домашнюю жизнь.

В условиях окопной жизни и постоянных обстрелов кот получил инфекционное заболевание глаз и теряет зрение. Военный медик пытался ему помочь, но не все человеческие медикаменты действенны для животных, пишут на странице КП в Facebook.

Военные, обеспокоенные состоянием и судьбой своего боевого товарища, решили передать кота специалистам и написали трогательное письмо.

«Здравствуйте, уважаемые благотворители! Передаем вам котика, участника боевых действий, пережившего оккупацию и всех оккупантов. Поэтому просим вас назначить ему все соответствующие льготы и субсидии как ветерану войны. Имеем глубокую надежду, что наш Бойкот получит зрение и не будет нуждаться в ВВК (военно-врачебная комиссия — ред.). Спасибо за вашу человечность и соответствующее отношение к этому боевому коту. Заранее», — написали бойцы.


Фото: КП «Центр обращения с животными»

Бойкот попал в харьковский приют 8 января и с тех пор его лечение не прекращается. Ветеринары прокололи курс антибиотиков и сняли воспаление глаз — их состояние уже улучшилось. Сейчас дают противоаллергенные препараты, поскольку мурлыка сильно себя расчесывает.

Коммунальщики собирают деньги на дальнейшее лечение Бойкота и надеются, что кот обретет любящего хозяина.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Бойкот, переживший оккупацию и до недавнего времени живший в окопах рядом с украинскими защитниками, сейчас находится в харьковском приюте КП «Центр обращения с животными». Работники надеются, что найдется человек, который подарит коту с передовой новую домашнюю жизнь.".