Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

72 млн на животных. В бюджете Харькова-2024 заложили деньги на зоопарк и приют

Общество 18:48   22.11.2023
Елена Нагорная
72 млн на животных. В бюджете Харькова-2024 заложили деньги на зоопарк и приют

В бюджете Харькова на 2024 год, который приняли 22 ноября на сессии городского совета, заложили расходы на содержание зоопарка и КП «Центр обращения с животными».

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

«На улучшение санитарно-экологической и эпизоотической ситуации в городе, дальнейшее обустройство и содержание приюта бездомных животных, регулирование их численности гуманным способом планируется направить 27,9 миллиона гривен», — говорится в записке.

Читайте также: В Харькове просят горожан приносить ковры для утепления вольеров для животных

Еще 43,7 миллиона гривен выделяют на содержание животных в зоопарке.

Всего на содержание и эффективную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства департаменту ЖКХ горсовета на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 1,166 миллиарда гривен, а на организацию благоустройства — 825,4 миллиона.

С основными показателями бюджета Харькова-2024 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября
Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября
22.11.2023, 20:49
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
22.11.2023, 13:31
Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины
Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины
22.11.2023, 20:22
Главные новости 22.11: бюджет Харькова-2024, фронт, арест нардепа Одарченко
Главные новости 22.11: бюджет Харькова-2024, фронт, арест нардепа Одарченко
22.11.2023, 23:19

Новости по теме:

22:18
Фонтаны и снос деревьев. Сколько денег потратят в Харькове на благоустройство
21:48
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
18:48
72 млн на животных. В бюджете Харькова-2024 заложили деньги на зоопарк и приют
15:55
В Харькове приняли бюджет на 2024 год: основные показатели
15:48
В Харькове нашли деньги на бесплатный проезд и восстановление инфраструктуры

Вы читали новость: «72 млн на животных. В бюджете Харькова-2024 заложили деньги на зоопарк и приют»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 18:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджете Харькова на 2024 год, который приняли 22 ноября на сессии городского совета, заложили расходы на содержание зоопарка и КП «Центр обращения с животными».".