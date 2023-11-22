72 млн на животных. В бюджете Харькова-2024 заложили деньги на зоопарк и приют

В бюджете Харькова на 2024 год, который приняли 22 ноября на сессии городского совета, заложили расходы на содержание зоопарка и КП «Центр обращения с животными».

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

«На улучшение санитарно-экологической и эпизоотической ситуации в городе, дальнейшее обустройство и содержание приюта бездомных животных, регулирование их численности гуманным способом планируется направить 27,9 миллиона гривен», — говорится в записке.

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Еще 43,7 миллиона гривен выделяют на содержание животных в зоопарке.

Всего на содержание и эффективную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства департаменту ЖКХ горсовета на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 1,166 миллиарда гривен, а на организацию благоустройства — 825,4 миллиона.

С основными показателями бюджета Харькова-2024 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.