72 млн на животных. В бюджете Харькова-2024 заложили деньги на зоопарк и приют
В бюджете Харькова на 2024 год, который приняли 22 ноября на сессии городского совета, заложили расходы на содержание зоопарка и КП «Центр обращения с животными».
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.
«На улучшение санитарно-экологической и эпизоотической ситуации в городе, дальнейшее обустройство и содержание приюта бездомных животных, регулирование их численности гуманным способом планируется направить 27,9 миллиона гривен», — говорится в записке.
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Еще 43,7 миллиона гривен выделяют на содержание животных в зоопарке.
Всего на содержание и эффективную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства департаменту ЖКХ горсовета на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 1,166 миллиарда гривен, а на организацию благоустройства — 825,4 миллиона.
С основными показателями бюджета Харькова-2024 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: бюджет, деньги, животные, зоопарк, сессия, Харьков., центр обращения с животными;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджете Харькова на 2024 год, который приняли 22 ноября на сессии городского совета, заложили расходы на содержание зоопарка и КП «Центр обращения с животными».".