В Харькове приняли бюджет на 2024 год: основные показатели

Депутаты горсовета 22 ноября проголосовали за проект бюджета на 2024 год. В Харькове планируют получить 17 млрд грн доходов.

Пока что в мэрии запланировали получить и потратить в 2024 году меньше денег, чем в 2023-м.

«Расходная часть бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2024 год построена на принципах реалистичности прогнозируемых параметров поступлений, которые уменьшаются вследствие изменений налогового и бюджетного законодательства на 20,5% (17 003,5 млн. гривен против 21 393,1 млн. гривен в 2023 году)», — сообщила в пояснительной записке к проекту бюджета Харькова директор департамента бюджета и финансов мэрии Татьяна Таукешева.

Несмотря на то, что из городской казны изъяли в пользу госбюджета «военный НДФЛ», именно налог на доходы физлиц остался основным источником пополнения казны.

«В структуре доходов бюджета в следующем году он составит 55,1%, или 7,2 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 4,7 млрд грн», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также Харьков планирует получить ряд субвенций из госбюджета. В том числе — деньги на продление третьей линии Харьковского метрополитена (722 млн грн) и восстановление объектов критической инфраструктуры — совместно с Международным банком реконструкции и развития (125,9 млн грн).

Из пояснительной записки к проекту бюджета известно, что наибольшие расходы планируются на оплату труда — 48,4% (или 8 233,5 млн гривен). Из этих денег платят зарплату не только сотрудникам мэрии, но и коммунальных предприятий и бюджетных учреждений.

По информации мэрии, на восстановление разрушенных и поврежденных объектов критической инфраструктуры в сфере ЖКХ предусмотрели 1,2 млрд грн, в том числе:

— на реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения, поврежденных в результате боевых действий, а также приобретение материалов и оборудования — 475,9 млн грн;

— восстановление жилищного фонда (с учетом приобретения материалов) — 721,4 млн грн.

На образование планируют направить 5,2 млрд грн (в том числе за счет госсубвенции).

На здравоохранение — 3,6 млрд грн (в том числе за счет средств НСЗУ).

На соцзащиту — 631 млн грн.

На культуру и искусство — 391 млн грн.

На физкультуру и спорт — 221 млн грн.

На ЖКХ — 4,2 млрд грн.

На дорожное хозяйство — 715 млн грн.

На транспортную инфраструктуру — 2,5 млрд грн.