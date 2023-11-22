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Бюджет Харькова — 2024: как планируют пополнить казну без «военного НДФЛ»

Политика 08:55   22.11.2023
Оксана Горун
Бюджет Харькова — 2024: как планируют пополнить казну без «военного НДФЛ» Фото: Харьковский горсовет

21 ноября исполком горсовета одобрил проект бюджета Харькова на следующий год. Как известно, в нем существенно сократились доходы от НДФЛ — после того, как налог военных перенаправили в госбюджет. За счет чего собираются компенсировать «недостачу», мы определили, сравнив проект бюджета-2024 с последними доступными данными об изменениях, внесенных в бюджет-2023.

В 2024 году Харьковский горсовет планирует, что городской бюджет получит более 17 млрд 3 млн грн доходов. Плановые доходы нынешнего бюджета (после изменений, внесенных 6 сентября 2023 года) составляют 20,6 млрд грн. При этом последние доступные данные о структуре этих доходов на сайте горсовета опубликованы в дополнениях к решению сессии от 18 августа 2023.

18 августа после внесения изменений в бюджет его основные статьи доходов планировали следующим образом:

почти 9,8 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

более 6,4 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

233,4 млн грн – рентная плата за использование природных ресурсов;

более 1 млрд грн – внутренние налоги на доходы и услуги (в т.ч. акцизы на спиртное и топливо);

более 3,9 млрд грн – местные налоги и сборы (налог на недвижимость и землю, аренда, транспортный налог и т.п.).

В планах на следующий год, — сокращение поступления НДФЛ – до 7,2 млрд, что объясняется «переносом» НДФЛ военных из местного в государственный бюджет.

Где планируют взять недостающее, видно по структуре доходов, заложенных в проекте бюджета-2024:

около 7,7 млрд грн запланировано получить налога на прибыль предприятий;

139,5 млн грн – рентной платы за использование природных ресурсов;

962,7 млн грн – внутренних налогов на доходы и услуги;

более 4,6 млрд грн – местных налогов и сборов.

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Таким образом, нехватку НДФЛ, в основном, планируют компенсировать за счет налога на прибыль предприятий (которого хотят собрать почти на 1 млрд грн больше, чем в нынешнем году) и налога на недвижимость и землю, а также иных местных налогов и сборов (здесь планируется «прирост» более чем на пол миллиарда гривен).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 ноября исполком горсовета одобрил проект бюджета Харькова на следующий год. Как известно, в нем существенно сократились доходы от НДФЛ — после того, как налог военных перенаправили в госбюджет. За счет чего собираются компенсировать «недостачу», мы определили, сравнив проект бюджета-2024 с последними доступными данными об изменениях, внесенных в бюджет-2023".