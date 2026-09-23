Госбюджет-2027: на чем настаивают в Ассоциации прифронтовых городов и громад

Госбюджет на 2027 год и предложения к нему обсудили на заседании правления Ассоциации прифронтовых городов и громад 23 сентября. Среди ключевых предложений Ассоциации к проекту госбюджета – оставлять местным бюджетам больше подоходного налога, компенсировать разницу в тарифах, а также увеличить расходы на образование, социальную сферу и критическую инфраструктуру, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова, специалисты АПМГ проанализировали правительственный проект госбюджета и сформировали пакет предложений. Дополнительная потребность местных бюджетов прифронтовых общин оценивается почти в 67 млрд гривен. Кроме того, 32 общины предоставили 47 приоритетных публичных инвестиционных проектов общей стоимостью около 8 млрд грн. Речь идет, в частности, об объектах водоснабжения и водоотведения, энергетики, здравоохранения, укрытия, жилищной и коммунальной инфраструктуры.

Среди ключевых предложений Ассоциации — сохранение за бюджетами общин 64% налога на доходы физических лиц вместо предусмотренных проектом 60%, особый подход к реверсной дотации для прифронтовых территорий, надлежащая компенсация разницы в тарифах, увеличение финансирования образовательной субвенции и укрытий, а также дополнительная поддержка социальной сферы и критической инфраструктуры.

Отдельно участники заседания рассмотрели подготовленный совместно с народными депутатами законопроект по поддержке бизнеса и работников на прифронтовых территориях. Он предусматривает специальные налоговые и финансовые инструменты для предприятий, а также дополнительные трудовые, социальные и налоговые гарантии для людей, работающих в условиях постоянной военной угрозы.

По словам Игоря Терехова, все предложения Ассоциации имеют конкретное финансовое обоснование, а ближайшая задача — вместе с народными депутатами добиться их учета при доработке государственного бюджета.

«Специалисты Ассоциации просчитали практически каждое из предложенных направлений. На сегодняшний день у нас есть пакет предложений на 75 миллиардов гривен. За этой цифрой стоят очень конкретные вещи: водопроводы и системы водоотведения, больницы, укрытия, энергетика, жилье и коммунальная инфраструктура. То есть объекты, от которых в прямом смысле зависит, будут ли люди в своих общинах, и смогут ли эти общины нормально работать», — сказал Игорь Терехов.

Кроме руководителей общин, в заседании приняли участие также представители центральных органов власти, эксперты и народные депутаты Украины, представляющие межфракционные депутатские объединения «Прифронтовые территории» и «ВПЛ Украины».

Напомним, ранее Терехов сообщал, что в 2026 году государство не компенсировало городскому бюджету Харькова потери, которые он нес из-за отмены налогов на землю и недвижимость для бизнеса. Это произошло, несмотря на то, что такие расходы в госбюджете-2026 были предусмотрены.