В Лозовой под ливнем устраняют последствия атаки РФ и борются за вокзал

Ведут переговоры на государственном и областном уровнях, чтобы закрыть здание разбитого вокзала до зимы, сообщил голова Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.

Несмотря на ливень, в Лозовой устраняли последствия массированной атаки 21 сентября. В многоквартирном доме удар россиян полностью уничтожил более 1000 м кровли.

«Из-за дождей и похолоданий срочно ищем материалы хотя бы для временного перекрытия. Капитальное восстановление потребует времени, проектов и миллионов гривен», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что пытаемся ускорить все необходимые процедуры, чтобы жильцы получили компенсации за поврежденное имущество.

«Так же боремся за наш вокзал, ведем переговоры на государственном и областном уровнях, чтобы закрыть здание до зимы. Это наша история и ключевой символ развития города», — подчеркнул мэр.

Также Зеленский сообщил, что рассматривают возможность привлечения зарубежных медиков для мальчика из Екатериновки, получившего тяжелые ожоги во время вражеского удара по частному дому.

«Искренне спасибо партнерам, которые с первых часов встали рядом. Лозовскому представительству Общества Красного Креста Украины за предоставленные строительные материалы и заботу о пострадавших. Гуманитарной миссии «Проліска» — за оперативную помощь строительным наборам и поддержку пострадавших семей. Мецената Говарда Баффета и фонда GEM — за продуктовые наборы, которые мы уже раздали людям, в частности в старостинских округах. ЮНИСЕФ и Ассоциации городов Украины — за гуманитарные свертки для семей с детьми», — поблагодарил Сергей Зеленский.

Как информировала ранее МГ «Объектив», 21 сентября мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщал, что с ночи враг массированно обстреливает Лозовскую громаду. Он информировал о двух погибших женщинах. Были пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них – ребенок.

Как позже информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, БпЛА атаковал утром 21 сентября село Катериновка Лозовского района. Удар пришелся по частному дому. Известно, что пострадал 13-летний мальчик – его госпитализировали с тяжелыми ожогами, мать ребенка погибла.