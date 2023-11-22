Бюджет Харкова – 2024: як планують поповнити скарбницю без “військового ПДФО”
21 листопада виконком міськради схвалив проєкт бюджету Харкова наступного року. Як відомо, у ньому суттєво скоротилися доходи від ПДФО – після того, як податок військових перенаправили до держбюджету. Чим збираються компенсувати “нестачу”, ми визначили, порівнявши проєкт бюджету-2024 з останніми доступними даними щодо змін, внесених до бюджету-2023.
2024 року Харківська міськрада планує, що міський бюджет отримає понад 17 млрд 3 млн грн доходів. Планові доходи нинішнього бюджету (після змін, внесених 6 вересня 2023 року) становлять 20,6 млрд грн. При цьому останні доступні дані про структуру цих доходів на сайті міськради опубліковані в доповненнях до рішення сесії від 18 серпня 2023 року.
18 серпня після внесення змін до бюджету його основні статті доходів планували так:
– майже 9,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
– понад 6,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
– 233,4 млн грн – рентна плата за використання природних ресурсів;
– понад 1 млрд грн – внутрішні податки на доходи та послуги (в т.ч. акцизи на спиртне та паливо);
– понад 3,9 млрд грн – місцеві податки та збори (податок на нерухомість та землю, оренда, транспортний податок тощо).
У планах на наступний рік — скорочення надходження ПДФО – до 7,2 млрд, що пояснюється “перенесенням” ПДФО військових із місцевого до державного бюджету.
Де планують взяти нестачу, видно зі структуру доходів, закладених у проєкті бюджету-2024:
– близько 7,7 млрд грн заплановано отримати податок на прибуток підприємств;
– 139,5 млн грн – рентної плати за використання природних ресурсів;
– 962,7 млн грн – внутрішніх податків на доходи та послуги;
– понад 4,6 млрд грн – місцевих податків та зборів.
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Таким чином, брак ПДФО в основному планують компенсувати за рахунок податку на прибуток підприємств (якого хочуть зібрати майже на 1 млрд грн більше, ніж цього року) та податку на нерухомість і землю, а також інших місцевих податків і зборів (тут планується “приріст” більш як на пів мільярда гривень).
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- Категорії: Економіка, Політика, Харків; Теги: бюджет, мэрия, налоги, ндфл, проект, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 листопада виконком міськради схвалив проєкт бюджету Харкова наступного року. Як відомо, у ньому суттєво скоротилися доходи від ПДФО – після того, як податок військових перенаправили до держбюджету. Чим збираються компенсувати “нестачу”, ми визначили, порівнявши проєкт бюджету-2024 з останніми доступними даними щодо змін, внесених до бюджету-2023".