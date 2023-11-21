Проєкт бюджету Харкова на 2024 рік схвалено – Терехов

Виконавчий комітет Харківської міської ради 21 листопада схвалив проєкт бюджету Харкова на 2024 рік.

Про це повідомляє в телеграмі мер міста Ігор Терехов.

У проєкті бюджету, за його словами, передбачили щомісячну адресну грошову допомогу неповнолітнім дітям загиблих воїнів.

“І хоча, звісно, жодна сума не врятує від втрати батька або матері, ми сподіваємося, що ця підтримка хоч трохи полегшить життя рідним полеглих героїв”, – пише Терехов.

Нагадаємо, сесія Харківської міськради, на якій депутати розглядатимуть проєкт бюджету на 2024 рік, відбудеться 22 листопада. Його показники пресслужба мерії обіцяла надати перед початком пленарного засідання.