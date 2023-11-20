Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
Двадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде 22 листопада у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
Початок сесії – о 12:00.
На порядку денному – 45 питань та «Різне».
Серед питань сесії – про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 787/17 «Про затвердження правил користування міським електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду».
На сесії розглянуть бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік і програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік.
На сесії депутати реорганізують КП «Міський пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха» і приєднають його до «Міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17» Харківської міської ради.
Депутати перейменують комунальні підприємства «Харківжилбуд» і «Інфосіті».
Припинять повноваження одного з депутатів Харківської міськради.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: внеочередная сессия горсовета, горэлектротранспорт, метро, проезд, трамвай, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде 22 листопада у дистанційному режимі.".