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ТрО vs благоустрій. Як розподіляє гроші Харків – аналіз Forbes

Суспільство 15:47   20.11.2023
Вікторія Яковенко
ТрО vs благоустрій. Як розподіляє гроші Харків – аналіз Forbes

За даними видання «Forbes Ukraine», Харків – серед лідерів за виділенням коштів на благоустрій. При цьому видатки на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не змогли знайти.

«Forbes подивився, як обласні центри допомагали силам оборони станом на 1 жовтня 2023 року. Виявилося, що 21 місто сумарно спрямувало 3,8 млрд грн на потреби сил оборони. Водночас на благоустрій витратили 12,8 млрд грн. При цьому бюджети 21 міста мають планові доходи від «військового» ПДФО більш як у 26 млрд грн. Найменше – у Луцьку(354 млн грн), найбільше – у Харкова (4,7 млрд грн)», – зазначили у виданні.

Дослідники брали лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку і безпеки».

Як повідомили у виданні, Харків витратив на благоустрій міста 972 мільйони гривень. У лідерах також Дніпро – понад три мільярди та Львів – понад мільярд гривень.

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Фото: «Forbes Ukraine»

«У Харкові, Ужгороді та Херсоні видатки на тероборону знайти не вдалося. Хоча Херсон і на благоустрій виділив лише 8 млн грн, що схоже на фінансування самих лише зарплат. Натомість у Харкові на благоустрій заплановано майже 1 млрд», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, на відновлення зруйнованого російськими обстрілами Харкова потрібно близько 9, 5 мільярдів доларів. Таку суму мер міста Ігор Терехов озвучував 6 травня.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 15:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними видання «Forbes Ukraine», Харків – серед лідерів за виділенням коштів на благоустрій. При цьому видатки на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не змогли знайти.".