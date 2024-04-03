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На Харківщині начальник зібрав 1 млн грн з військових за переведення

Суспільство 10:27   03.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині начальник зібрав 1 млн грн з військових за переведення

ДБР повідомило, що під суд піде начальник групи персоналу батальйону однієї із бригад ТРО Харківської області.

Встановлено, що посадовець зібрав 1 млн 50 тис. гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини. Також він пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тис. гривень посадовець брався “вирішити питання” щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Насправді ніякої “допомоги” нікому посадовець і не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих“, – повідомила пресслужба ДБР.

Щодо підозрюваного вже завершили досудове розслідування. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні впливом. За це передбачено покарання – до п’яти років ув’язнення. Обвинувальний акт направили до суду.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 10:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР повідомило, що під суд піде начальник групи персоналу батальйону однієї із бригад ТРО Харківської області".