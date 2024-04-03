На Харківщині начальник зібрав 1 млн грн з військових за переведення

ДБР повідомило, що під суд піде начальник групи персоналу батальйону однієї із бригад ТРО Харківської області.

“Встановлено, що посадовець зібрав 1 млн 50 тис. гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини. Також він пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тис. гривень посадовець брався “вирішити питання” щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Насправді ніякої “допомоги” нікому посадовець і не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих“, – повідомила пресслужба ДБР.

Щодо підозрюваного вже завершили досудове розслідування. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні впливом. За це передбачено покарання – до п’яти років ув’язнення. Обвинувальний акт направили до суду.