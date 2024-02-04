Скандал у Харкові: піцерія відмовилася нагодувати бійця, але потім вибачилася

У Харкові відома піцерія опинилася в епіцентрі скандалу через те, що персонал відмовився обслуговувати військовослужбовця ЗСУ. Але за добу перепросила перед бійцем і навіть започаткувала “Правило Сержанта”, згідно з яким відтепер дітей і військових обслуговуватимуть поза чергою і незалежно від кількості зарезервованих місць.

Добу тому Харків сколихнув скандал – сержант Вадим Мохов зайшов до ресторану відомої мережі піцерій у рідному місті та хотів замовити їжу. Харків’янин був у військовому однострої. Натомість йому вказали на двері, заявивши, що у закладі немає місця, а вільні столики усі заброньовані.

«Мене “ввічливо” виставили з ресторану, бо я в військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Звісно, в обличчя мені ніхто так не сказав. Сказали, що немає місць. Все зайнято. Хоча половина столів була вільна. І на моє зауваження на цей факт, відповіли, що все зарезервовано. Але цю неприязнь в очах персоналу і відвідувачів відчуваєш шкірою. Війна навчила довіряти інстинктам. Що забув цей неприємний військовий, там де обідає “богема”?! Невже він не бачив спортивні машини на парківці ресторану?! Невже не бачить, що за столиками сидять красиві ботоксні дівчата і рум’яні, пухленькі хлопці з манікюром?! Чого він приперся сюди у берцях, з бордою не від барбера, і з брудом під нігтями?! Огидно», – розпачливо розповів Мохов на своїй сторінці у Facebook.

Реакція на інцидент у піцерії не забарилася. Волонтерська та патріотична спільнота Харкова заявила, що тепер знає місце, де не залишать жодної копійки.

Після шквалу критики заклад на сторінці в Instagram заявив, що поважає військових, але в ресторані мало місця, тож столики зазвичай резервують.

«Ні в кого з персоналу немає упередженного ставлення до військових. Заклад працює для всіх. Але приміщення має обмежену кількість місць, і гості заздалегідь планують відвідування закладу, тому на столах стоять резерви», – пояснили в піцерії.

Але ця заява ще дужче роздмухала конфлікт.

«Це не схоже на вибачення, яке як мінімум має бути», – прокоментувала допис відома українська письменниця Юлія Ілюха.

І от нарешті з військовим зав’язалася адміністратор мережі “Тратторія”, яка вибачилася за прикрий інцидент.

«Намагання пояснити мені, що в закладах, відношення до військових дуже позитивне, було не потрібно. Я декілька разів був у військовій формі в іншому закладі цієї мережі, і жодних проблем чи непорозумінь не виникало. Тобто цей випадок – той самий “людський фактор”, який неможливо спрогнозувати і попередити на 100%. Бізнес у Харкові зараз на межі виживання. І не тільки із-за постійних обстрілів міста. Проблем багато, одна з яких – кваліфікований і навчений персонал. Його нема. Або, майже нема», – переказав пояснення менеджерки ресторанів сержант Мохов.

Але мережа зробила висновки з інциденту і від 04.02.2024 року і до кінця особливого періоду – війни започаткувала у всіх закладах “Тратторія” громадську ініціативу “Правило Сержанта”.

«Правило звучить так: дітей і військових обслуговують без черги в незалежності від кількості зарезервованих місць. Такі об’яви будуть на вхідних дверях закладів. А графічним символом стане зображення шеврона сержанта ЗСУ», – розповів військовий.