Скандал в Харькове: в пиццерии отказались накормить бойца, но потом извинились

В Харькове известная пиццерия угодила в скандал из-за того, что персонал отказался обслуживать военнослужащего ВСУ. Но спустя сутки принесла извинения бойцу и даже основала «Правило Сержанта», согласно которому теперь детей и военных будут обслуживать вне очереди и независимо от количества зарезервированных мест.

Сутки назад в Харькове разразился скандал – сержант Вадим Мохов зашел в ресторан известной сети пиццерий в родном городе и хотел заказать еду. Харьковчанин был в военной форме. Вместо этого ему указали на дверь, заявив, что в заведении нет мест, а свободные столики все забронированы.

«Меня «вежливо» выставили из ресторана, потому что я в военной форме, а она раздражает посетителей и персонал. Конечно, мне никто в лицо так не сказал. Сказали, что нет мест. Все занято. Хотя половина столов была свободна. И на мое замечание на этот факт ответили, что все зарезервировано. Но эту неприязнь в глазах персонала и посетителей ощущаешь кожей. Война научила доверять инстинктам. Что забыл этот неприятный военный, там где обедает «богема»? Неужели он не видел спортивные машины на парковке ресторана? Неужели не видит, что за столиками сидят красивые ботоксные девушки и румяные, пухленькие парни с маникюром? Чего он приперся сюда в берцах, с бордой не от барбера, и с грязью под ногтями?», — с отчаянием рассказал Мохов на своей странице в Facebook.

Реакция на инцидент в пиццерии не заставила себя ждать. Волонтерское и патриотическое сообщество Харькова заявило, что теперь знает место, где не оставят ни копейки.

После шквала критики заведение на странице в Instagram заявило, что уважает военных, но в ресторане мало места, поэтому столики обычно резервируют.

«Ни у кого из персонала нет пристрастного отношения к военным. Заведение работает для всех. Но у помещения есть ограниченное количество мест, и гости заранее планируют посещение заведения, поэтому на столах стоят резервы», — пояснили в пиццерии.

Но это заявление еще сильнее раздуло конфликт.

«Это не похоже на извинение, котрое как минимум должно быть», — прокомментировала сообщение известная украинская писательница Юлия Илюха.

И вот наконец с военным завязалась администратор сети «Траттория», извинившаяся за инцидент.

«Попытка объяснить мне, что в заведениях отношение к военным очень положительное, было не нужно. Я несколько раз был в военной форме в другом заведении этой сети, и никаких проблем или недоразумений не возникало. То есть, этот случай – тот самый «человеческий фактор», который невозможно спрогнозировать и предупредить на 100%. Бизнес в Харькове сейчас на грани выживания. И не только из-за постоянных обстрелов города. Проблем много, одна из которых – квалифицированный и обученный персонал. Его нет. Или почти нет», – пересказал объяснение менеджера ресторанов сержант Мохов.

Но сеть сделала выводы из инцидента и от 04.02.2024 года и до конца особого периода – войны открыла во всех заведениях «Траттория» общественную инициативу «Правило Сержанта».

«Правило звучит так: детей и военных обслуживают без очереди независимо от количества зарезервированных мест. Такие объявления будут на входной двери заведений. А графическим символом станет изображение шеврона сержанта ВСУ», – рассказал военный.

