Харьковская художница Соня Морозюк спрятала свои квартиры, арестованные ДБР

Художница из Харькова Соня Морозюк, которая была в отношениях с Романом Гринкевичем, подозреваемым в хищении денег Министерства обороны Украины, передала под залог по сделкам займа две квартиры и галерею в Киеве, говорится в расследовании hromadske.

15 января 2024 года Соня Морозюк одолжила 6 миллионов 700 тысяч гривен у своей мамы Лилианы Семенюты. Семенюта – обычный ФЛП, предоставляет различные услуги – от дизайна до уборки домов. Также на нее записано ОО «Возраст Возможностей», о другом бизнесе женщины неизвестно.

Одна из квартир художницы расположена в ЖК «Альтер Эго» на Новопечерских липках. Стоимость таких апартаментов стартует от 6 миллионов гривен. Приблизительно столько же стоит вторая квартира Морозюк, которая располагается в ЖК «Времена года».

Теперь из-за ссуды от мамы две квартиры и галерея Морозюк значатся как объекты, приобретенные по договору ипотеки.

«Есть Закон Украины об ипотеке, и там указано, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать», – пояснил юрист Ярослав Бутирин.

И пока Соня Морозюк не вернет долг своей маме, ее имущество недоступно для арестов и конфискаций.

11 января об аресте этих объектов сообщали в ДБР. В списке имущества, которое для Бюро нашло Агентство по розыску и менеджменту активов, прямо упоминались квартиры и галерея Морозюк.

Впрочем, расследование hromadske выявило, что ни один из трех объектов недвижимости Сони Морозюк по состоянию на 31 января 2024 года не был арестован.

Накануне стало известно, что жена Игоря Гринкевича Светлана тоже передала под залог по кредитным соглашениям четыре элитных квартиры в Киеве и Львове, сообщило NV.

Ранее ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу — одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны. По версии следствия, он и подконтрольные ему компании нанесли госбюджету ущерб на более чем 934 миллиона гривен. По данным ГБР, эти фирмы заключили 23 договора с Минобороны на поставку некачественной одежды для военных на более чем 1,5 миллиарда гривен. Следом в соцсетях разразился скандал, связанный с харьковской художницей Соней Морозюк — невестой Романа Гринкевича — сына и участника «бизнеса» Игоря Гринкевича. Участники дискуссии обсуждали, что Гринкевич вкладывал деньги в раскрутку ее искусства. Подробности истории описал Харьковский антикоррупционный центр. Сама Морозюк заявила, что деньги у жениха не брала, а на все дорогие приобретения заработала сама. Позже она сообщила, что разорвала помолвку с фигурантом скандала. О задержании в Одессе утром 22 января сообщил генпрокурор Андрей Костин.