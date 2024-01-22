Экс-жениха харьковской художницы Гринкевича задержали на границе

О задержании Романа Гринкевича сообщили Генпрокурор Андрей Костин и директор ГБР Алексей Сухачев.

«В г. Одесса 22 января 2023 в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду», — заявил Костин во время брифинга.

«На основании определения суда в Одессе задержан Роман Гринкевич, который уклонился от органов досудебного расследования», дополнил директор ГБР Алексей Сухачев.

По информации Костина, Гринкевич-младший выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился бежать из Украины — через границу. 19 января суд дал разрешение на его задержание. Сейчас решают вопрос о мере пресечения задержанному. Еще четыре участника схемы уже под стражей.

Ранее ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу — одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны. По версии следствия, он и подконтрольные ему компании нанесли госбюджету ущерб на более чем 934 миллиона гривен. По данным ГБР, эти фирмы заключили 23 договора с Минобороны на поставку некачественной одежды для военных на более чем 1,5 миллиарда гривен. Следом в соцсетях разразился скандал, связанный с харьковской художницей Соней Морозюк — невестой Романа Гринкевича — сына и участника «бизнеса» Игоря Гринкевича. Участники дискуссии обсуждали, что Гринкевич вкладывал деньги в раскрутку ее искусства. Подробности истории описал Харьковский антикоррупционный центр. Сама Морозюк заявила, что деньги у жениха не брала, а на все дорогие приобретения заработала сама. Позже она сообщила, что разорвала помолвку с фигурантом скандала.