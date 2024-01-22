Екснареченого харківської художниці Гринкевича затримали на кордоні
Про затримання Романа Гринкевича повідомили Генпрокурор Андрій Костін та директор ДБР Олексій Сухачов.
“У м. Одеса 22 січня 2024 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг”, – заявив Костін під час брифінгу.
“На підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування”, – доповнив директор ДБР Олексій Сухачов.
За інформацією Костіна, Гринкевич-молодший виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався тікати з України – через кордон. 19 січня суд дав дозвіл на його затримання. Наразі вирішують питання про запобіжний захід затриманому. Ще чотири учасники схеми вже під вартою.
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Раніше ДБР повідомило про підозру львівському бізнесменові Ігорю Гринкевичу – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони. За версією слідства, він і підконтрольні йому компанії завдали держбюджету збитків на понад 934 мільйони гривень. За даними ДБР, ці фірми уклали 23 договори з Міноборони на постачання неякісного одягу для військових на понад 1,5 мільярда гривень. Слідом у соцмережах вибухнув скандал, пов’язаний із харківською художницею Сонею Морозюк – нареченою Романа Гринкевича – сина та учасника “бізнесу” Ігоря Гринкевича. Учасники дискусії обговорювали, що Гринкевич вкладав гроші у розкручування її мистецтва. Подробиці історії описав Харківський антикорупційний центр. Сама Морозюк заявила, що грошей у нареченого не брала, а на всі вартісні придбання заробила сама. Пізніше вона повідомила, що розірвала заручини із фігурантом скандалу.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про затримання Романа Гринкевича повідомили Генпрокурор Андрій Костін та директор ДБР Олексій Сухачов".