Екснареченого харківської художниці Гринкевича затримали на кордоні

Про затримання Романа Гринкевича повідомили Генпрокурор Андрій Костін та директор ДБР Олексій Сухачов.

“У м. Одеса 22 січня 2024 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг”, – заявив Костін під час брифінгу.

“На підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування”, – доповнив директор ДБР Олексій Сухачов.

За інформацією Костіна, Гринкевич-молодший виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався тікати з України – через кордон. 19 січня суд дав дозвіл на його затримання. Наразі вирішують питання про запобіжний захід затриманому. Ще чотири учасники схеми вже під вартою.

Раніше ДБР повідомило про підозру львівському бізнесменові Ігорю Гринкевичу – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони. За версією слідства, він і підконтрольні йому компанії завдали держбюджету збитків на понад 934 мільйони гривень. За даними ДБР, ці фірми уклали 23 договори з Міноборони на постачання неякісного одягу для військових на понад 1,5 мільярда гривень. Слідом у соцмережах вибухнув скандал, пов’язаний із харківською художницею Сонею Морозюк – нареченою Романа Гринкевича – сина та учасника “бізнесу” Ігоря Гринкевича. Учасники дискусії обговорювали, що Гринкевич вкладав гроші у розкручування її мистецтва. Подробиці історії описав Харківський антикорупційний центр. Сама Морозюк заявила, що грошей у нареченого не брала, а на всі вартісні придбання заробила сама. Пізніше вона повідомила, що розірвала заручини із фігурантом скандалу.