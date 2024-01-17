Корупційний скандал: Морозюк із Харкова розірвала заручини з Гринкевичем

Художниця з Харкова Соня Морозюк повідомила в інстаграмі, що розірвала заручини із Романом Гринкевичем – сином Ігоря Гринкевича, підозрюваного в заволодінні майже мільярдом гривень на постачаннях Міноборони України неякісного одягу для військових.

“Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк”, – написала дівчина.

За її словами, за період стосунків із Романом вона отримала два подарунки – кільце та кольє. Морозюк запевнила, що продасть коштовності та перерахує отримані гроші на потреби ЗСУ. Дівчина стверджує, що машини та нерухомість від родини Гринкевичів не отримувала.

Раніше ДБР повідомило про підозру львівському бізнесменові – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони. За версією слідства, він і підконтрольні йому компаній завдали держбюджету збитків на понад 934 мільйони гривень. За даними ДБР, ці фірми уклали 23 договори з Міноборони на постачання неякісного одягу для військових на понад 1,5 мільярда гривень.

Після цього в соцмережах вибухнув скандал, пов’язаний із нареченою Романа Гринкевича, художницею Сонею Морозюк. Адже гроші, вкрадені Гринкевичами, могли вкладати у розкрутку її мистецтва, повідомляла ГО “Харківський антикорупційний центр”.

“Соня Морозюк – харків’янка, подруга дочки Добкіна Алли. Називає себе художницею. Стверджує, що її кар’єра стартонула після повномасштабного вторгнення (якраз після укладання Гринкевичами контрактів з Міноборони). У Харкові майже невідома. Її мати коуч, батько – дизайнер. За її словами, усі її покупки за минулий рік, зокрема Porsche Cayenne 2015 року за 33 тисячі доларів, вона здійснила власним коштом. Каже, що заробила на “Мазні” у 2023 році близько 100 тисяч доларів”, – писав ХАЦ.