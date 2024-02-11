Live
  • Нд 11.02.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Атака “шахедів” на Харків 9.02: Синєгубов розповів про стан постраждалих

Суспільство 09:00   11.02.2024
Олена Нагорна
Атака “шахедів” на Харків 9.02: Синєгубов розповів про стан постраждалих

У лікарнях залишаються 61-річна жінка та 45-річний чоловік, які постраждали внаслідок атаки ворожих безпілотників на Немишлянський район Харкова 9 лютого.

Вони продовжують лікування, їхній стан стабільний і загрози життям немає, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі триває.

Нагадаємо, увечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі. У результаті повністю згоріли 15 приватних будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було сім місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

Читайте також: 11 лютого у Харкові оголошено жалобу за жертвами ударів 9 лютого – Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)
Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)
11.02.2024, 09:29
Атака “шахедів” на Харків 9.02: Синєгубов розповів про стан постраждалих
Атака “шахедів” на Харків 9.02: Синєгубов розповів про стан постраждалих
11.02.2024, 09:00
Авіабомбами РФ вдарила по селу на Куп’янщині, загинула жінка – Синєгубов
Авіабомбами РФ вдарила по селу на Куп’янщині, загинула жінка – Синєгубов
11.02.2024, 08:35
В України закінчуються ракети ППО, РФ зможе агресивніше бомбити міста – ISW
В України закінчуються ракети ППО, РФ зможе агресивніше бомбити міста – ISW
11.02.2024, 08:07
Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб
Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб
11.02.2024, 07:35
Сьогодні 11 лютого: який день в історії
Сьогодні 11 лютого: який день в історії
11.02.2024, 06:00

Новини за темою:

06:05
Атака «шахедів» на Харків: двоє людей у лікарні – поліція (відео)
01:58
Атака «шахедів» на Харків: загиблий та особа з важкими опіками у лікарні
16:36
Підрядника, який збагатився на ремонті лікарні, викрили у Харкові
11:10
Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні
23:10
Головні новини 1 лютого: плани РФ щодо Харкова, росіяни атакували Іванівку

Ви читали новину: «Атака “шахедів” на Харків 9.02: Синєгубов розповів про стан постраждалих»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях залишаються 61-річна жінка та 45-річний чоловік, які постраждали внаслідок атаки ворожих безпілотників на Немишлянський район Харкова 9 лютого".