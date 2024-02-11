Атака “шахедів” на Харків 9.02: Синєгубов розповів про стан постраждалих

У лікарнях залишаються 61-річна жінка та 45-річний чоловік, які постраждали внаслідок атаки ворожих безпілотників на Немишлянський район Харкова 9 лютого.

Вони продовжують лікування, їхній стан стабільний і загрози життям немає, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі триває.

Нагадаємо, увечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі. У результаті повністю згоріли 15 приватних будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було сім місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.