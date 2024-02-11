Атака «Шахедов» на Харьков 9.02: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших

В больницах остаются 61-летняя женщина и 45-летний мужчина, пострадавшие вследствие атаки вражеских беспилотников на Немышлянский район Харькова 9 февраля.

Они продолжают лечение, их состояние стабильное, и угрозы жизням нет, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, ликвидация последствий ударов в Немышлянском районе продолжается.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе. В результате полностью сгорели 15 частных домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было семь месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.