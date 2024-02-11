Атака «Шахедов» на Харьков 9.02: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших
В больницах остаются 61-летняя женщина и 45-летний мужчина, пострадавшие вследствие атаки вражеских беспилотников на Немышлянский район Харькова 9 февраля.
Они продолжают лечение, их состояние стабильное, и угрозы жизням нет, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, ликвидация последствий ударов в Немышлянском районе продолжается.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе. В результате полностью сгорели 15 частных домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было семь месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, дрони, дроны, пострадали, синєгубов, Харьков., шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 09:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больницах остаются 61-летняя женщина и 45-летний мужчина, пострадавшие вследствие атаки вражеских беспилотников на Немышлянский район Харькова 9 февраля. Они…".