Завтра в Харькове объявлен траур по жертвам ударов 9 февраля – Терехов
Завтра, 11 февраля, в Харькове объявляется днем траура по погибшим в результате атаки «шахедов» 9 февраля, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Вчера был обстрел Харькова. Как результат обстрела – было возгорание частных домов. Сгорело 15 жилых домов. Погибли 7 человек, к сожалению, трое детей. И завтра в Харькове будет день траура. И Харьков будет грустить по погибшим», — сказал мэр.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей. Ранения получили три человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погибщие, терехов, траур, удар, февраль, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 18:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 11 февраля, в Харькове объявляется днем траура по погибшим в результате атаки «шахедов» 9 февраля, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".