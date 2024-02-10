Завтра в Харькове объявлен траур по жертвам ударов 9 февраля – Терехов

Завтра, 11 февраля, в Харькове объявляется днем траура по погибшим в результате атаки «шахедов» 9 февраля, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Вчера был обстрел Харькова. Как результат обстрела – было возгорание частных домов. Сгорело 15 жилых домов. Погибли 7 человек, к сожалению, трое детей. И завтра в Харькове будет день траура. И Харьков будет грустить по погибшим», — сказал мэр.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей. Ранения получили три человека.