Горел не только Харьков: в Великом Бурлуке произошли пожары из-за ударов БпЛА
Фото: Олег Синегубов
9 февраля около 23:20 армия РФ «шахедами» ударила по поселку Великий Бурлук, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Горело помещение на первом и втором этаже. Без пострадавших. Также повреждено здание недействующего медучреждения. Горели здания морга и хирургического отделения», – отметил Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что общая площадь пожара составила 180 кв. м. Огонь полностью потушили в 01:45.
Глава ХОВА также отметил, что в общем артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 09:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 февраля около 23:20 армия РФ «шахедами» ударила по поселку Великий Бурлук, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".