Горел не только Харьков: в Великом Бурлуке произошли пожары из-за ударов БпЛА

9 февраля около 23:20 армия РФ «шахедами» ударила по поселку Великий Бурлук, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Горело помещение на первом и втором этаже. Без пострадавших. Также повреждено здание недействующего медучреждения. Горели здания морга и хирургического отделения», – отметил Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что общая площадь пожара составила 180 кв. м. Огонь полностью потушили в 01:45.

Глава ХОВА также отметил, что в общем артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины.