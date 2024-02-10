БпЛА в Харькове попали в базу хранения топлива, есть риск утечки – Синегубов
В Харькове сохраняется опасность повторной утечки топлива с территории базы хранения горюче-смазочных материалов, по которой вечером 9 февраля попала РФ.
«Что произошло: примерно три «шахеда» попали в базу хранения ГСМ. Большое количество топлива разлилось по четырем улицам. Это была огненная река и мгновенно охватило пламя жилищный сектор. Есть еще опасность разлива одного из резервуаров и поэтому место там охраняется, чтобы оперативно, в случае чего, еще проводить отселение людей», — сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также сообщил, что пожар еще полностью не потушили. На месте продолжают работать спасатели и полицейские.
«15 жилых домов полностью сгорели. Из пламени наши подразделения спасли 4 человека, среди них – ребенка. Человек получил ожоги тела примерно 40%. Также работают судебные эксперты, они будут проводить экспертизы ДНК, потому что тела очень обгоревшие», — добавил Синегубов.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: база, БПЛА, синєгубов, топливо, утечка, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 11:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сохраняется опасность повторной утечки топлива с территории базы хранения горюче-смазочных материалов, по которой вечером 9 февраля попала РФ.".